Фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет под Пензой 31 августа Общество

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. VIII всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» пройдет в Пензенской области в предстоящую субботу, 31 августа.

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Ожидается, что в нем приму участие 15 исторических клубов и культурных объединений из разных регионов страны.

«Фестиваль познакомит всех желающих с уникальным археологическим памятником и культурой средневекового города. Гости увидят реконструкции доспехов и вооружения воинов, одежды средневековых жителей и историческое действо «Под стенами древнего града», — пояснила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в краеведческом музее во вторник, 27 августа.

Фоторепортаж

Фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций». Сентябрь 2018 года.

Она добавила, что гости мероприятия смогут принять участие в экскурсии по археологическому памятнику «Золотаревское городище» и увидеть найденные в ходе раскопок артефакты.

Программа мероприятия предусматривает работу нескольких тематических площадок. В их числе — «Территория живой истории», на которой предлагается ознакомиться со старинными музыкальными инструментами, ремеслами, играми и кухней.

Также запланированы катание на лошадях, работа арбалетно-лучного тира и другие развлечения.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, для тех, кто не сможет отправиться на фестиваль на личном транспорте, подготовлена автобусная экскурсия.

Сбор участников будет организован вблизи пензенского краеведческого музея. Автобусы отправятся на мероприятие в 8.30, 9.00, 9.30 и 10.00. Стоимость поездки составит 350 рублей.