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В Пензе неизвестные закрасили двойную сплошную линию вблизи «Красных холмов»

14:33 | 27.08.2019 | Общество

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Неизвестные лица самовольно закрасили двойную сплошную линию на улице Суворова в Пензе вблизи торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы». Об этом сообщил начальник МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

В Пензе неизвестные закрасили двойную сплошную линию вблизи «Красных холмов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Улица Суворова — яркий пример того, как неустановленные лица самовольно внесли изменения в дорожную разметку путем закрашивания сплошной двойной линии черной краской, тем самым вводя в заблуждение участников дорожного движения», — написал он на своей странице в Facebook во вторник, 27 августа.

Максим Иванкин добавил, что такие действия создают предпосылки для ДТП.

По его словам, материалы по данному факту направлены в управление МВД России по городу Пензе.

«Удобно не значит безопасно», — отметил руководитель учреждения.

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