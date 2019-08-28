В центре Пензы установили контейнер для сбора батареек Общество

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Контейнер для сбора элементов питания установлен на улице Московской в Пензе — на участке между областным драматическим театром имени А.В. Луначарского и торговым центром «Городок» — в рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек – 2019».

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В Пензе она продлится по 1 сентября включительно.

На контейнере размещена символика организаторов — компании Duracell и ГК «Мегаполисресурс», а также наглядная инструкция с указанием того, что можно опускать внутрь. Это использованные батарейки, аккумуляторы, любые другие малогабаритные элементы питания и электроника.

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Надпись на контейнере гласит: «Переработка — самый экологичный способ утилизации элементов питания. В процессе переработки можно получить ценное сырье, которое используется для производства различных предметов — от карандашей до минеральных удобрений».

«Неделя сбора батареек» — часть масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell», который компания реализует совместно с ГК «Мегаполисресурс» при поддержке крупных торговых сетей.

С конца 2017 года партнерами было создано более 800 пунктов сбора по всей стране.

К всероссийской акции «Неделя сбора батареек» присоединились 35 городов. Два специальных контейнера параллельно перевозятся из одного в другой. В них жители могут опустить любое количество батареек различных брендов.