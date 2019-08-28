Виктор Кувайцев предложил организовать в школах Пензы сбор макулатуры и пластика Общество

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой по организации на базе школ сбора макулатуры и пластика.

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«Есть предложение внедрить в наших школах экологический проект по аналогии с реализуемым в Казани — организовать в образовательных учреждениях на постоянной основе сбор вторсырья (макулатуры, пластиковых бутылок и крышек). Это позволит минимизировать расходы школ на вывоз мусора и получать доход от сданного сырья. Но главное — экологическое воспитание детей буквально со школьной скамьи», — написал он на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев добавил, что также учащимся можно показывать фильмы о защите окружающей среды и проводить тематические уроки.

«В целом считаю целесообразным перевод школ и детсадов на оплату услуги по вывозу мусора по фактическим объемам, а не по нормативу», — отметил мэр Пензы.