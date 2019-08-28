EN
18:52:09 Среда, 28 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев предложил организовать в школах Пензы сбор макулатуры и пластика

14:44 | 28.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой по организации на базе школ сбора макулатуры и пластика.

Виктор Кувайцев предложил организовать в школах Пензы сбор макулатуры и пластика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть предложение внедрить в наших школах экологический проект по аналогии с реализуемым в Казани — организовать в образовательных учреждениях на постоянной основе сбор вторсырья (макулатуры, пластиковых бутылок и крышек). Это позволит минимизировать расходы школ на вывоз мусора и получать доход от сданного сырья. Но главное — экологическое воспитание детей буквально со школьной скамьи», — написал он на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев добавил, что также учащимся можно показывать фильмы о защите окружающей среды и проводить тематические уроки.

«В целом считаю целесообразным перевод школ и детсадов на оплату услуги по вывозу мусора по фактическим объемам, а не по нормативу», — отметил мэр Пензы.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой начата проверка по факту причинения телесных повреждений подростку в лагере Общественный транспорт изменит маршруты в центре Пензе 31 августа из-за крестного хода
В Пензе объявлен набор в школу волонтеров службы крови Ограничения для транспорта вблизи Юбилейной площади Пензы введут в связи с Днем знаний
Оборот розничной торговли в Пензенской области превысил 125 млрд. рублей Задержан нетрезвый мужчина, повредивший автомобиль на улице Ворошилова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама