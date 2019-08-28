Ограничения для транспорта вблизи Юбилейной площади Пензы введут в связи с Днем знаний Общество

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать вблизи Юбилейной площади Пензы в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню знаний.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 20.00 субботы, 31 августа, и до 22.00 следующего дня будет запрещена стоянка на участках дорог по улицам Бакунина и Пугачева.

Кроме того, в этот же промежуток времени будет частично ограничено движение транспорта по улицам Бакунина, Пугачева и Новый Кавказ.

В местах действия ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также будут дежурить посты ДПС.

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Мероприятия на Юбилейной площади Пензы в честь Дня знаний начнутся 1 сентября в 12.00 — после торжественных линеек в школах и классных часов.

Будет организована презентация учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Также программой мероприятия предусмотрено проведение фестиваля некоммерческих организаций «Доброе сердце».

В 17.00 начнется концерт, в ходе которого выступят коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт». В 19.00 на сцену выйдут музыканты группы «Мохито», а в 20.00 — автор-исполнитель Денис Майданов.