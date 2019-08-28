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Общественный транспорт изменит маршруты в центре Пензе 31 августа из-за крестного хода

16:55 | 28.08.2019 | Общество

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Семь маршрутов общественного транспорта будут пущены по временной схеме днем в субботу, 31 августа, в связи с проведением детского крестного хода от Спасского кафедрального собора до епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, который более известен жителям как бывший дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

Общественный транспорт изменит маршруты в центре Пензе 31 августа из-за крестного хода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрутки №1Т от остановки «Площадь Маршала Жукова» на улице Плеханова поедут по улице Октябрьской, проследуют на Привокзальную площадь, затем — на улицы Плеханова и Пушкина.

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Маршрутки №8 от конечной остановки на станции Пенза-I будут двигаться по улицам Октябрьской, Московской, Суворова, Чехова, Кирова, Лермонтова, Красной и далее как обычно.

Маршрутки №63 от Центрального рынка будут сворачивать на улицу Бакунина, а затем следовать по улицам Плеханова и Пушкина.

Маршрутки №33 и №39 при движении в центр города от остановки «Роддом» будут двигаться по улицам Плеханова, Суворова, Чехова и Кирова.

Маршрутки №17 от остановки «Сбербанк» поедут по улицам Суворова, Чехова и Кирова.

Автобусы №25 от остановки «Сбербанк» будут следовать по улицам Плеханова, Бакунина, Чехова и Суворова.

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