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Иван Балалаев болел душой за судьбу центрального парка Пензы — Виктор Кувайцев

11:41 | 30.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Бывший директор пензенского центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Иван Балалаев, скончавшийся накануне в возрасте 88 лет, болел душой за судьбу ЦПКиО и до последнего принимал в ней участие. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Иван Балалаев болел душой за судьбу центрального парка Пензы — Виктор Кувайцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Печальная новость — вчера не стало Ивана Дмитриевича Балалаева, почетного гражданина города Пензы, бывшего директора парка имени В.Г. Белинского. Всю жизнь он посвятил развитию парка, душой болел за его дальнейшую судьбу и до последнего дня принимал в ней участие. Не так давно заходил к нему, Иван Дмитриевич поделился идеями», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что дело Ивана Балалаева будет продолжено.

«Светлая память», — добавил Виктор Кувайцев.

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