История «Гражданского Союза» вошла в фильм Алексея Пивоварова об инициативах в России Общество

Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Журналист Алексей Пивоваров в очередном фильме на YouTube-канале «Редакция» под названием «Почему в России не любят инициативных?» представил историю пензенского фонда местных сообществ «Гражданский Союз», который в мае 2019 года был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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Исполнительный директор фонда Олег Шарипков рассказал о работе по привлечению денежных средств на реализацию задумок активных граждан и локальных сообществ, в том числе в сельской местности, а также познакомил автора программы с людьми, воплотившими свои проекты в жизнь благодаря микрогрантам.

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Съемочная группа «Редакции» побывала в чайном доме «Дерево», представители которого в 2016 году провели тематический фестиваль, и в лесном массиве, где участники инициативной группы «ВелоПенза» своими силами оборудовали трассу.

Кроме того, героями фильма стали художественный руководитель детского театра в селе Льва Толстого Глеб Данилов, гражданская активистка из Череповца Анна Красушкина, инициатор проведения фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков из Самары и руководитель санкт-петербургского «Упсала-цирка» Лариса Афанасьева.

Как отметил Алексей Пивоваров в завершение выпуска, все эти люди преодолевают сопротивление системы и инертного мышления окружающих, однако именно благодаря частным инициативам происходит движение вперед.

По данным на 12.00 субботы, 31 августа, фильм «Редакции», размещенный на YouTube-канале накануне, набрал более 250 тыс. просмотров.