«Гражданский Союз» намерен через суд избавиться от статуса иноагента Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» подал в Ленинский районный суд Пензы иск с просьбой обязать Минюст России исключить НКО из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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«Сотрудники фонда, правление и попечительский совет не согласны быть иностранными агентами. Фонд 17 лет помогал в лечении взрослых и детей, поддерживал школы, музеи, театры, учреждения социальной сферы, больницы, НКО вовсе не для того, чтобы в итоге стать в своем городе и своей стране иностранным агентом», — говорится сообщении, размещенном на странице фонда в Facebook.

В нем добавляется, что получатели грантов и благотворители написали десятки писем в разные ведомства с требованием разобраться в ситуации.

«О дате судебного заседания мы всех оповестим. Надеемся, что вы все — наши друзья и партнеры — придете и поддержите нас. Просим приехать журналистов прежде всего из федеральных изданий. Это будет резонансное дело, ведь мы — первые в России южноафриканские агенты. [...] Правовую поддержку нам оказывает фонд «Общественный вердикт», а также пензенские юристы», — отмечается в тексте.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.