EN
23:13:50 Пятница, 6 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В районе оборонительного вала начали готовить основание под верхнюю прогулочную зону

17:04 | 06.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Рабочие начали готовить основание под верхнюю прогулочную зону в рамках благоустройства территории в районе оборонительного вала в историческом центре Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В районе оборонительного вала начали готовить основание под верхнюю прогулочную зону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подготовлены к установке элементы ограждения и малые архитектурные формы», — написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 6 сентября.

Виктор Кувайцев добавил, что также специалисты продолжают заниматься обустройством лестницы, которая будет вести с улицы Кирова в направлении Спасского собора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области стартовала уборка подсолнечника В Пензе состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии
В Пензе представят книгу об эвакогоспиталях региона В Пензе специалисты «Т Плюс» отремонтировали 2 км бесхозяйных сетей
В Пензенской области задержан подозреваемый в краже пожертвований из молельного дома Фестиваль «Театральные экзерсисы» в Пензе откроет шествие участников по улице Московской
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement