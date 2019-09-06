В районе оборонительного вала начали готовить основание под верхнюю прогулочную зону Общество

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Рабочие начали готовить основание под верхнюю прогулочную зону в рамках благоустройства территории в районе оборонительного вала в историческом центре Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подготовлены к установке элементы ограждения и малые архитектурные формы», — написал он на своей странице в Facebook в пятницу, 6 сентября.

Виктор Кувайцев добавил, что также специалисты продолжают заниматься обустройством лестницы, которая будет вести с улицы Кирова в направлении Спасского собора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.