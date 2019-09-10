Рустам Тугушев избавился от приставки и.о. на посту главы управления СКР по Удмуртии Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Полковник юстиции Рустам Тугушев, который на протяжении 8 лет занимал пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Пензенской области, с 21 января 2019 года приступил к работе в аналогичной должности в Удмуртии, а с 20 февраля исполнял обязанности руководителя республиканского управления, избавился от приставки и.о. на данном посту.

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Указом президента России №425 от 7 сентября 2019 года Рустам Тугушев назначен главой следственного управления СКР по Республике Удмуртия.

Бывшие коллеги из Пензы поздравили его с этим событием.

«Желаем крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов, благополучия и реализации всех задуманных планов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

Тугушев Рустам Рашидович родился в Пензе в 1975 году.

В 1993 году поступил в институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, который окончил с отличием в 1997 году.

В том же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Работал следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью следственного управления.

В 2002 году ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Приказом первого заместителя генерального прокурора – председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина от 7 сентября 2007 года был назначен первым заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре России по Пензенской области.

С 15 января 2011 года занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

21 января 2019 года приказом председателя Следственного комитета России назначен первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Удмуртии.

С 20 февраля исполнял обязанности руководителя следственного управления СКР по Удмуртии.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».