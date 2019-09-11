В мэрии Пензы изучат претензии ФАС относительно выдачи свидетельств перевозчикам Общество

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра, поручил профильным чиновникам изучить официальные документы регионального управления ФАС России, которое ранее потребовало устранить нарушения, связанные с выдачей свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршрутам №54, 66, 70 и 89 без проведения конкурса.

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«В случае выявления каких-либо нарушений администрация города готова принять исчерпывающие меры для их устранения», — подчеркнул он в ходе совещания в мэрии в среду, 11 сентября.

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В свою очередь исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков пояснил, что у транспортных организаций ранее были заключены договора на обслуживание данных маршрутов.

«По окончании срока действия договоров им выданы свидетельства на основании положений федерального закона №220 [«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»]», — цитирует Михаила Глушкова пресс-служба администрации города.