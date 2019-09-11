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В мэрии Пензы изучат претензии ФАС относительно выдачи свидетельств перевозчикам

11:15 | 11.09.2019 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра, поручил профильным чиновникам изучить официальные документы регионального управления ФАС России, которое ранее потребовало устранить нарушения, связанные с выдачей свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршрутам №54, 66, 70 и 89 без проведения конкурса.

В мэрии Пензы изучат претензии ФАС относительно выдачи свидетельств перевозчикам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В случае выявления каких-либо нарушений администрация города готова принять исчерпывающие меры для их устранения», — подчеркнул он в ходе совещания в мэрии в среду, 11 сентября.

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В свою очередь исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков пояснил, что у транспортных организаций ранее были заключены договора на обслуживание данных маршрутов.

«По окончании срока действия договоров им выданы свидетельства на основании положений федерального закона №220 [«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»]», — цитирует Михаила Глушкова пресс-служба администрации города.

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