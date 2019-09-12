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За 8 месяцев в Пензенской области зафиксировано почти 470 случаев мышиной лихорадки

09:38 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. 469 жителей Пензенской области заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую еще называют мышиной, в период с января по август 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 12 сентября.

За 8 месяцев в Пензенской области зафиксировано почти 470 случаев мышиной лихорадки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, заболеваемость за этот период составила 35,2 на 100 тыс. населения.

Случаи лихорадки с начала года зафиксированы в Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Колышлейском, Лопатинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Шемышейском, а также в Кузнецке и Пензе.

В 2018 году в Пензенской области заболеваемость составляяла 24,9 на 100 тыс. населения, что в четыре раза больше, чем в среднем по РФ.

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