EN
13:18:57 Четверг, 12 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе суд признал недействительными результаты экзаменов 10 иностранцев

10:50 | 12.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы в судебном порядке добилась признания недействительными документов о сдаче экзаменов 10 иностранными гражданами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе суд признал недействительными результаты экзаменов 10 иностранцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что пензенская городская общественная организация социальной защиты населения «Паритет» являлась неправомочным лицом по проведению комплексного экзамена о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, однако осуществляла их прием у иностранных граждан, после чего при посредничестве других коммерческих организаций учреждением высшего образования им выдавались указанные сертификаты», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Отмечается увеличение количества прибывших в Пензенскую область иностранцев

Светлана Артамонова добавила, что их получение служило одним из оснований приобретения иностранными гражданами законного статуса пребывания на территории России.

Она напомнила, что председатель правления общественной организации приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

«По итогам проверки прокурор района [Алексей Аношин] направил в суд 10 исковых заявлений о признании деятельности «Паритета» по приему комплексного экзамена [...] недействительными. Иски рассмотрены и удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили», — уточнила Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе ветераны и члены их семей получили жилищные сертификаты В Каменском районе изъята из незаконного оборота конопля
В ДТП на улице Лермонтова в Пензе пострадали два человека На конкурс грантов для начинающих предпринимателей в Пензе поступило 18 заявок
В Пензенской области объявлен «Бухгалтерский марафон» Мария Крупина стала капитаном пензенской «Лагуны-УОР»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement