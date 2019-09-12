В Пензе суд признал недействительными результаты экзаменов 10 иностранцев Общество

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы в судебном порядке добилась признания недействительными документов о сдаче экзаменов 10 иностранными гражданами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что пензенская городская общественная организация социальной защиты населения «Паритет» являлась неправомочным лицом по проведению комплексного экзамена о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, однако осуществляла их прием у иностранных граждан, после чего при посредничестве других коммерческих организаций учреждением высшего образования им выдавались указанные сертификаты», — пояснила собеседница агентства.

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Светлана Артамонова добавила, что их получение служило одним из оснований приобретения иностранными гражданами законного статуса пребывания на территории России.

Она напомнила, что председатель правления общественной организации приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

«По итогам проверки прокурор района [Алексей Аношин] направил в суд 10 исковых заявлений о признании деятельности «Паритета» по приему комплексного экзамена [...] недействительными. Иски рассмотрены и удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили», — уточнила Светлана Артамонова.