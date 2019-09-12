В Пензу на форум городских сообществ приедут Клишин, Серенко и Юминов Общество

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Колумнист «Ведомостей» и «Сноба», бывший главный редактор сайта «Дождя» Илья Клишин, феминистка и художница Дарья Серенко, а также научный сотрудник нижегородского музея современного искусства «Арсенал» Александр Юминов приглашены на шестой форум городских сообществ, который пройдет в Пензе в субботу, 21 сентября.

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Кроме того, запланировано участие пензенских экспертов. Руководитель областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина будет представлять направление фандрайзинга, управляющий партнер авторского центра «Nota Bene» Снежана Французова — маркетинга. Юристы Наталья Мокрецова и Мария Трошкина проконсультируют желающих по тонкостям законодательства.

Директор ООО «Хороший выбор», эксперт грантовых конкурсов Владимир Маслов поделится опытом социального управления, организатор международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» Людмила Тимакова представит наработки по менеджменту мероприятий.

Форум состоится в развлекательном комплексе «Rostok Hall» на улице Злобина. Ключевая тема мероприятия в 2019 году определена как: «Точки соприкосновения».

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз», в форуме примут участие около 100 человек — активисты, представители городских сообществ, НКО, журналисты, предприниматели и представители власти.

Организатором форума является благотворительный фонд «Гражданский Союз», который решением Минюста от 15 мая 2019 года был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мероприятие проводится на средства президентского гранта на развитие институтов гражданского общества.