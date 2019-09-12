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В Пензу на форум городских сообществ приедут Клишин, Серенко и Юминов

16:23 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Колумнист «Ведомостей» и «Сноба», бывший главный редактор сайта «Дождя» Илья Клишин, феминистка и художница Дарья Серенко, а также научный сотрудник нижегородского музея современного искусства «Арсенал» Александр Юминов приглашены на шестой форум городских сообществ, который пройдет в Пензе в субботу, 21 сентября.

В Пензу на форум городских сообществ приедут Клишин, Серенко и Юминов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, запланировано участие пензенских экспертов. Руководитель областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина будет представлять направление фандрайзинга, управляющий партнер авторского центра «Nota Bene» Снежана Французова — маркетинга. Юристы Наталья Мокрецова и Мария Трошкина проконсультируют желающих по тонкостям законодательства.

Директор ООО «Хороший выбор», эксперт грантовых конкурсов Владимир Маслов поделится опытом социального управления, организатор международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» Людмила Тимакова представит наработки по менеджменту мероприятий.

Форум состоится в развлекательном комплексе «Rostok Hall» на улице Злобина. Ключевая тема мероприятия в 2019 году определена как: «Точки соприкосновения».

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз», в форуме примут участие около 100 человек — активисты, представители городских сообществ, НКО, журналисты, предприниматели и представители власти.

Организатором форума является благотворительный фонд «Гражданский Союз», который решением Минюста от 15 мая 2019 года был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мероприятие проводится на средства президентского гранта на развитие институтов гражданского общества.

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