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Пензенский департамент СМИ заключил с «Экспрессом» госконтракт почти на 5 млн. рублей

19:21 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области в лице начальника Екатерины Шнайдер заключил с ООО «Фирма «Экспресс» в лице исполняющей обязанности генерального директора Олеси Постных госконтракт на сумму 4 млн. 950 тыс. рублей, предполагающий производство и размещение информации о регионе в теле- и радиоэфире.

Пензенский департамент СМИ заключил с «Экспрессом» госконтракт почти на 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее данная организация подала единственную заявку на соответствующий электронный аукцион, объявленный ведомством. На этом основании контракт с ней заключен по максимальной цене.

Техническое задание предусматривает производство и размещение в эфире регионального телеканала, вещающего на территории Пензы и области, шести авторских программ длительностью до 55 минут, одной прямой линии — до 120 минут, десяти студийных интервью в прямом эфире хронометражем до 5 минут, 47 сюжетов, тематика которых не обозначена, а также десяти сюжетов об экономике и шести, посвященных безопасности дорожного движения.

Помимо этого, планируется показ 150 видеороликов длительностью 30 секунд.

В эфире региональной радиостанции по заказу департамента будет транслироваться 660 аудиороликов хронометражем 20 секунд.

Контракт заключен 9 сентября и рассчитан на период по 20 декабря 2019 года.

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ООО «Фирма «Экспресс» является учредителем телеканала и радио «Экспресс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, у организации два собственника: 75% доли принадлежит пензенскому бизнесмену Вячеславу Постных, 25% — региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области».

Уставный капитал общества равен 8 млн. 982 тыс. 748 рублям: 75% доли составляет 6 млн. 737 тыс. 61 рубль, 25% — 2 млн. 245 тыс. 687 рублей.

С 3 июня 2019 года исполняющей обязанности генерального директора ООО «Фирма «Экспресс» числится Олеся Постных.

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