Рубцов назвал главными преимуществами «Экспресса» бюджетное финансирование и админресурс Общество

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Финансирование из бюджета Пензенской области и административный ресурс станут главными конкурентными преимуществами вновь создаваемого ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», которое было зарегистрировано как юридическое лицо 26 августа, однако в полную силу начнет работать на базе действующей одноименной телерадиокомпании с 2020 года. Об этом заявил генеральный директор учреждения Виктор Рубцов.

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Он пояснил, что в нынешних условиях «даже федеральные каналы несут убытки довольно существенные», а региональные и муниципальные — «практически в массовом порядке закрываются», поскольку телевидение — «это дорогое удовольствие».

Вместе с тем, по словам руководителя ГАУ, представителям власти «без своего телерадиоканала крайне сложно доносить мнения, информацию до жителей региона» и «отчитываться о своей работе», поэтому «было принято довольно гениальное решение».

«Ведь у руководителя региона [Ивана Белозерцева] был выбор как минимум из двух пунктов. Первое — это создать свое телевидение с нуля, вкладывать огромные средства, приобретать здание, набирать персонал, покупать аппаратуру и так далее, и так далее. Второе — купить готовый канал. Это довольно большие деньги — до 200 млн. [рублей], я так оценочно могу сказать, и для бюджета это очень большая нагрузка. И губернатором принято решение самое оптимальное в этой ситуации. Он провел переговоры с учредителем «Экспресса», и они договорились, что на базе «Экспресса» будет создано новое автономное учреждение государственное, при этом как бы без особых финансовых потерь», — сказал Виктор Рубцов в интервью, которое вышло в эфир телеканала «Экспресс» вечером в среду, 28 августа.

Он отметил, что не хочет углубляться в тонкости коммерческих вопросов, поскольку «это мало кому интересно».

«Мы начинаем работу не с нуля. Мы начинаем работу с тем коллективом, который сложился. Мы начинаем работу в том здании, которое имеется, с той аппаратурой, что есть», — уточнил генеральный директор.

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Комментируя предстоящие шаги по налаживанию деятельности ГАУ, Виктор Рубцов сообщил, что в ближайший месяц предстоит утвердить смету расходов, согласовать штатное расписание и начать перевод персонала в новое учреждение, при этом в первую очередь на работу в «Медиахолдинг «Экспресс» почти в полном составе поступит коллектив сетевого издания «Пенза-Пресс» (учредитель — ООО «Максим»), а в последнюю — телеканала «Экспресс» (учредитель — ООО «Фирма «Экспресс»).

Он добавил, что примерно в ноябре–декабре медиахолдинг приступит к эфирному телевещанию на федеральном канале «ОТР» — с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00, одновременно будет отключен «аналог», а до конца года — разработано приложение для трансляции передач на мобильных устройствах и в Smart TV.

Рассуждая о важности медиахолдинга, создаваемого на базе ТРК «Экспресс», Виктор Рубцов признался, что сам эфирное телевидение практически не смотрит, а продукт, производимый нынешним коллективом, который должен составить костяк будущего ГАУ, вызывает «очень много вопросов и претензий».

При этом он неоднократно акцентировал внимание на том, что новую медиаструктуру ждет бюджетное финансирование.

«Первое, самое важное преимущество — это, конечно, то, что мы государственный [холдинг], а раз мы государственный, мы финансируемся частично за счет государства, то бишь пензенского областного бюджета. [...] Что касается преимуществ, действительно, у нас преимуществ очень много. Ну, первое, о котором я сказал, это, конечно, государственное финансирование. Ну, а второе — это все-таки, ну, прямо скажу, административный ресурс, да, чего уж скрывать, на самом деле», — заявил Виктор Рубцов.