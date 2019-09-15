Агамагомедов и Умнов проверили ход работ по благоустройству территории у Спасского собора Общество

Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Магомед Агамагомедов и начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов проверили ход работ по благоустройству территории вблизи Спасского кафедрального собора в воскресенье, 15 сентября.

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На данном этапе рабочие занимаются устройством пешеходных дорожек, основания под гранитное покрытие на улице Московской — на участке от улицы Карла Маркса до собора, а также монтажом кабеля для наружного освещения.

«Готово основание под игровые площадки, ждем поставку оборудования. Сейчас специалисты подсыпают зеленые зоны черноземом с семенами. Основной уход за газоном запланирован на следующий год», — пояснил Игорь Умнов.

В свою очередь Магомед Агамагомедов поручил взять под контроль процесс поставки и установки игровых элементов для детской площадки, урн и лавочек.

«Мероприятия по мощению участка на улице Московской надо активизировать. Нужно стремиться в октябре завершить благоустройство прилегающей к Спасскому кафедральному собору территории», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.

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Согласно данным портала госзакупок, 1 октября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Стройдор» в лице директора Ивана Абрамова муниципальный контракт на выполнение первого этапа работ по благоустройству общественной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской. Его цена составила 148 млн. 263 тыс. 440 рублей.

Срок окончания работ по нему — 30 мая 2019 года.

25 июня 2019 года учреждение заключило с ООО «Автодорога» в лице генерального директора Татьяны Недопекиной контракт на выполнение второго этапа работ по благоустройству территории вблизи Спасского кафедрального собора. Его цена составила 79 млн. 59 тыс. 530 рублей.

Данный контракт рассчитан на период до 31 января 2020 года.