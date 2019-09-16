Областной слет студотрядов пройдет в пензенском лагере «Звездочка» с 20 по 22 сентября Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. XIII региональный cлет студенческих отрядов Пензенской области, где соберутся около 200 представителей общественной организации, состоится на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» на Светлой поляне с 20 по 22 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие будет посвящено 60-летию студенческих отрядов в России и их 55-летию в Пензенской области.

20 сентября пройдет панельная дискуссия «Целина–2019 — наш общий результат», на которой комсостав разберет ключевые моменты третьего трудового семестра, поговорит о его плюсах и минусах, задаст настрой на предстоящую работу.

В рамках слета второй год подряд будет организован конкурс «Мистер студенческих отрядов». В рамках него юноши покажут визитки, выступят с художественным словом на тему: «В каждом бойце горит душа» и представят творческие номера. Вечером запланирована дискотека с конкурсами, традиционная отрядная спевка и ночной показ короткометражных фильмов.

На второй день состоится торжественное открытие слета, на котором по итогам целины будут награждены лучшие бойцы, показаны творческие номера. Далее пройдут мастер-классы и образовательная программа от приглашенных спикеров и опытных бойцов. После полудня запланированы спортивные игры, полоса препятствий и интеллектуальный конкурс.

Также ожидается флешмоб «60 лет во благо страны — 55 лет во благо губернии!» и показ презентационных площадок отрядов «Наше целинное лето –2019». В завершение дня пройдет X песенный фестиваль студотрядовской песни «Отголоски ушедшего лета – 2019» и салют.

22 сентября состоится акция «Труд крут!», в рамках которой представители общественной организации проведут уборку на территории лагеря. Также продолжат свою работу мастер-классы и диалоговые площадки.

Завершением слета станет презентация проектов, на которой бойцы представят свое видение пензенского регионального отделения в будущем.

Далее состоится торжественное закрытие слета и награждение самых активных участников, говорится в сообщается в группе пензенских студотрядов в соцсети «ВКонтакте».