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Областной слет студотрядов пройдет в пензенском лагере «Звездочка» с 20 по 22 сентября

11:02 | 16.09.2019 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. XIII региональный cлет студенческих отрядов Пензенской области, где соберутся около 200 представителей общественной организации, состоится на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» на Светлой поляне с 20 по 22 сентября.

Областной слет студотрядов пройдет в пензенском лагере «Звездочка» с 20 по 22 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие будет посвящено 60-летию студенческих отрядов в России и их 55-летию в Пензенской области.

20 сентября пройдет панельная дискуссия «Целина–2019 — наш общий результат», на которой комсостав разберет ключевые моменты третьего трудового семестра, поговорит о его плюсах и минусах, задаст настрой на предстоящую работу.

В рамках слета второй год подряд будет организован конкурс «Мистер студенческих отрядов». В рамках него юноши покажут визитки, выступят с художественным словом на тему: «В каждом бойце горит душа» и представят творческие номера. Вечером запланирована дискотека с конкурсами, традиционная отрядная спевка и ночной показ короткометражных фильмов.

На второй день состоится торжественное открытие слета, на котором по итогам целины будут награждены лучшие бойцы, показаны творческие номера. Далее пройдут мастер-классы и образовательная программа от приглашенных спикеров и опытных бойцов. После полудня запланированы спортивные игры, полоса препятствий и интеллектуальный конкурс.

Также ожидается флешмоб «60 лет во благо страны — 55 лет во благо губернии!» и показ презентационных площадок отрядов «Наше целинное лето –2019». В завершение дня пройдет X песенный фестиваль студотрядовской песни «Отголоски ушедшего лета – 2019» и салют.

22 сентября состоится акция «Труд крут!», в рамках которой представители общественной организации проведут уборку на территории лагеря. Также продолжат свою работу мастер-классы и диалоговые площадки.

Завершением слета станет презентация проектов, на которой бойцы представят свое видение пензенского регионального отделения в будущем.

Далее состоится торжественное закрытие слета и награждение самых активных участников, говорится в сообщается в группе пензенских студотрядов в соцсети «ВКонтакте».

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