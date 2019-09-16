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В Пензенской области утвержден план мероприятий в честь 75-летия Великой Победы

14:37 | 16.09.2019 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. План мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержден распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области утвержден план мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — различные конкурсы, акции, фестивали и соревнования.

Так, в частности, планируется провести конкурсы — патриотической песни «Февральский ветер» и презентаций учащихся «Война в судьбе моей семьи», выставки — «Русский мундир», «75-я весна», «А мы из Пензы», «Нам не помнить об этом нельзя», а также фестивали — «Гармонь фронтовая» и «Катюша».

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Кроме того, намечено издать сборник документов «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны» и 12-й том книги «Память Пензенской области», подготовить фильм о героях-земляках и специальный номер литературного журнала «Сура».

В рамках подготовки к Году памяти и славы в регионе предстоит обновить базу данных участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла для подготовки персональных поздравлений от имени президента России и губернатора Пензенской области.

Помимо этого, планируется проверить, в каких условиях живут инвалиды и ветераны войны, для определения потребности в адресной социальной помощи и проведения ремонта квартир.

Среди намеченных задач — обеспечение бесплатного проезда ветеранов и их сопровождающих на автомобильном и железнодорожном транспорте в период празднования 75-летия Великой Победы.

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