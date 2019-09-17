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Автобусы из Заречного в период реконструкции Бакунинского моста поедут через ГПЗ-24

08:15 | 17.09.2019 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров из Заречного в Пензу по межмуниципальным маршрутам, будут следовать через микрорайон ГПЗ-24 с предстоящего четверга, 19 сентября, когда Бакунинский мост планируется закрыть на реконструкцию. Об этом сообщается на сайте муниципального предприятия «Автотранс».

Автобусы из Заречного в период реконструкции Бакунинского моста поедут через ГПЗ-24. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, автобусы №101 (А) и №103 (АЗ) будут следовать по улице Антонова, затем — по мосту имени ФУ БХУХО (Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия), после этого — по улице Урицкого и сворачивать на улицу Суворова к остановке «Центральный рынок».

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Автобусный маршрут №102 (А) ждут более кардинальные изменения.

По нему планируется осуществлять лишь один рейс с отправлением от остановки «132-й квартал» в Заречном в 6.45 и конечной остановкой вблизи Пензенского государственного университета (ПГУ).

Этот автобус также будет следовать через микрорайон ГПЗ-24 и мост имени ФУ БХУХО. Затем его маршрут пройдет по улицам Кирова и Лермонтова.

Информация о том, по какой схеме пустят маршрутки из Заречного в Пензу, пока не обнародована.

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