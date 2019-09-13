Бакунинский мост в Пензе закроют на реконструкцию 19 сентября Общество

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Бакунинский мост через реку Суру в центре Пензы будет закрыт на масштабную реконструкцию с четверга, 19 сентября. Об этом сообщили в департаменте информационной политики и СМИ региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, схема организации дорожного движения в период проведения работ утверждена.

Планируется, что на дорогах, ведущих в направлении Бакунинского моста, в ближайшее время будут установлены информационные щиты с указанием оптимальных маршрутов объезда.

Кроме того, на рекламных конструкциях намечено разместить шесть баннеров, предупреждающих о реконструкции сооружения. Их можно будет увидеть на улицах Нейтральной, Тухачевского, Кустанайской, Тарханова, Сурской и Урицкого.

В администрации Пензы намерены провести пресс-конференцию, посвященную закрытию Бакунинского моста на реконструкцию, в предстоящий понедельник, 16 сентября. Ожидается, что в ходе нее чиновники разъяснят, как проводимые работы повлияют на маршруты движения личного и общественного транспорта.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что до этого обнародовать данные сведения не планируется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Бакунинского моста в Пензе включена в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

В августе 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию сооружения и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина. Его цена составила более 900 млн. рублей.

Основные мероприятия, включая демонтаж старых и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.