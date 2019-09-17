Общественный транспорт пустят в объезд места ремонта коллектора на улице Суворова в Пензе Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Схема движения около 20 маршрутов общественного транспорта будет скорректирована в предстоящую среду, 18 сентября, в связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе на улице Суворова в Пензе, из-за которых планируется перекрыть участок дороги между улицами Володарского и Плеханова по направлению из центра города.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в сторону микрорайона Арбеково транспорт поедет по улицам Пушкина и Октябрьской.

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Так, троллейбусы №2, №6 и №7 с улицы Кирова будут следовать по улицам Максима Горького, Володарского, Октябрьской, Плеханова и Суворова.

Автобусы и маршрутки №№2А, 4, 5К, 6, 10, 25, 29, 54, 66, 77, 80, 81, 82С и 99 с улицы Суворова будут сворачивать на улицы Володарского, Октябрьскую, Плеханова, а затем Суворова.

Маршрутки №17 с улицы Володарского будут двигаться по улицам Октябрьской, Плеханова и Суворова.

Ожидается, что временная схема движения начнет действовать после 8.00, когда планируется приступить к ремонтным работам.