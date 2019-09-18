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Пенза присоединится к географическому диктанту 27 октября

10:03 | 18.09.2019 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Жители Пензы смогут написать географический диктант в воскресенье, 27 октября.

Пенза присоединится к географическому диктанту 27 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сделать это предлагается на одной из площадок, заявленных организаторами.

По данным сайта проекта, в областном центре пока их зарегистрировано четыре: на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Пензенского государственного университета, финансово-экономического лицея №29 и школы №59.

Прием заявок от лиц, желающих провести географический диктант, продлится до 10 октября.

Задания будут составлены в четырех вариантах — демонстрационном, для написания на территории России и за рубежом, для инвалидов по зрению, а также для проведения в онлайн-режиме.

Каждый из них будет состоять из 40 вопросов и делиться на две части.

10 вопросов составлены на основе общеизвестных фактов, остальные призваны проверить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года.

В 2018 году в Пензенской области действовало рекордное число площадок акции — 18. Они были расположены как в Пензе, так и в районах области.

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