В Кузнецке на тропе здоровья на средства гранта установлены скамейки
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Кузнецк, 18 сентября 2019. PenzaNews. Три скамейки установлено в Кузнецке Пензенской области на тропе здоровья и долголетия, благоустройство которой ведется между лыжной базой «Снежинка» и родником «Шурчавый» с использованием средств гранта, полученного по результатам конкурса «Активное поколение».
Фото: Gorodkuzneck.ru
Как сообщает пресс-служба городской администрации, обустройством зоны отдыха занимались волонтеры кузнецкого колледжа электронных технологий под руководством преподавателя Валерия Сергеева.
Место для установки скамеек они выбрали совместно с любителями скандинавской ходьбы. Лавочки размещены в тени деревьев.
В июне 2019 года местная общественная организация «Кузнецкое землячество» вошла в число победителей конкурса «Активное поколение», направленного на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей.
Он проводится при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
По данным администрации Кузнецка, на создание тропы здоровья и долголетия было выделено 158 тыс. рублей.