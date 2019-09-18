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В районе «Дизель-Арены» в Пензе перекроют несколько дорог из-за «Кросса нации»

13:19 | 18.09.2019 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Движение транспорта по отдельным участкам некоторых дорог будет временно прекращено в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе в предстоящую субботу, 21 сентября, в связи с проведением всероссийской акции «Кросс нации – 2019».

В районе «Дизель-Арены» в Пензе перекроют несколько дорог из-за «Кросса нации». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ограничения будут действовать с 8.00 до 13.00.

В частности, в этот период нельзя будет проехать по дороге-дублеру — от улицы Красноармейской до улицы Окружной.

Кроме того, движение будет перекрыто по дороге, ведущей в село Малая Валяевка, по улицам Зеленодольской и Карпинского — на участке от улицы Окружной до дублера.

Также машины не смогут следовать по улице Окружной — от улицы Энгельса до улицы Карпинского. Для общественного транспорта на данном участке изменения будут действовать с 9.20.

Помимо этого, предусмотрено временное ограничение стоянки с 7.00 до 13.00 на отрезке улицы Зеленодольской, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт забегу в рамках акции «Кросс нации – 2019» будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Маршрут дистанций будет проходить по улицам Окружной, Мира, Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной и улице Зеленодольской.

Финишируют участники на улице Окружной и на Олимпийской аллее.

Протяженность дистанции самого массового забега составит 5 км.

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