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В Пензенской области редакциям районных газет передано 26 новых автомобилей

15:33 | 18.09.2019 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от 26 новых автомобилей «Lada Largus» сотрудникам редакций районных газет в торжественной обстановке на Юбилейной площади Пензы в среду, 18 сентября.

В Пензенской области редакциям районных газет передано 26 новых автомобилей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что на местах люди с интересом читают печатные издания и доверяют им, поскольку журналисты там чтут традиции, заложенные еще в советское время.

«Я искренне верю, что эти транспортные средства будут работать на то, чтобы вы оперативно выезжали по проблемным вопросам, чтобы вы могли доехать до любого населенного пункта», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев рекомендовал журналистам больше рассказывать о передовиках производства, о ветеранах, а также об успехах бизнеса, в том числе на коммерческой основе, направляя полученные денежные средства на выплату премий и на развитие деятельности редакции.

«Не стесняйтесь», — добавил губернатор.

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Иван Белозерцев отметил также, что в 2020 году будет рассмотрен вопрос повышении зарплаты сотрудникам СМИ, учредителем которых является департамент информационной политики и СМИ Пензенской области.

Частично автопарк редакций районных газет Пензенской области был обновлен в 2011 году. Необходимость покупки новых машин обусловлена износом транспортных средств.

В 2019 году департамент информационной политики и СМИ приобрел 26 новых автомобилей для подведомственных учреждений по программе «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы».

На эти цели из областного бюджета направлено 15,6 млн. рублей.

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