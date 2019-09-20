Собственник здания «Пассажа» пока не обращался за разрешением на реконструкцию — вице-мэр Общество

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Собственник здания торгового центра «Пассаж» пока не обращался в администрацию Пензы за разрешением на реконструкцию объекта капитального строительства. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Вопрос реконструкции рассматривается в отдельном порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ», — пояснил он.

Магомед Агамагомедов пояснил, на данный момент в центре внимания находится тема согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров на улице Московской, 83.

Окончательное решение на этот счет пока не принято, сообщает пресс-служба мэрии.

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Здание ТЦ «Пассаж» было реконструировано и введено в эксплуатацию в 2007 году. Согласно сведениям, размещенным на сайте торгового центра, его общая площадь составляет 27 тыс. кв. метров. Здание состоит из пяти этажей, включая нулевой. Большинство помещений занимают торговые организации.

«Пассаж» располагается на земельном участке с кадастровым номером 58:29:4005002:82, площадь которого составляет 11 тыс. 91 кв. метр. Он находится в зоне «Ц-1» — зоне обслуживания и деловой активности городского центра.

В период с 30 августа по 13 сентября в Пензе прошли публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отступление от предельно допустимых параметров застройки на земельном участке под торговым центром.



Материалы по данному вопросу были размещены на сайте мэрии. В их числе — схема планировочной организации земельного участка, подготовленная проектной организацией «Гипромаш» по заказу ОАО «Торговый центр «Пассаж». В соответствии с ней, предусматривается реконструкция здания ТЦ, которая заключается в возведении пристроя со стороны улицы Московской. При этом площадь застройки земельного участка будет увеличена с 63% до 70%.

13 сентября комиссия во главе с начальником управления градостроительства и архитектуры мэрии Ниной Кутыревой по результатам публичных слушаний рекомендовала главе администрации Пензы предоставить разрешение, дающее право на увеличение максимального процента застройки земельного участка.