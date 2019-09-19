В Пензенской области в честь 75-летия Победы разобьют новые скверы Общество

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил создать в Пензенской области новые зеленые зоны в связи с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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«На следующий год — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тоже посмотрите, где разбить скверы дополнительные, парки, где организовать подсадку деревьев; в школе, там где есть такая возможность, есть земельный участок», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Обращаясь к замглавы Минобразования региона Лилии Чащиной, он поручил ведомству организовать такую работу.

«Искренне бы хотелось, чтобы в год 80-летия Пензенской области как можно больше учащихся этой осенью поучаствовали в посадке деревьев. [...] Это традиция. Каждый год весной и осенью высаживаем деревья», — добавил Иван Белозерцев.