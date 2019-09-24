Сергей Волков предложил привлечь регулировщиков к решению проблемы пробок в Пензе Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков предложил привлечь регулировщиков к решению проблемы пробок, которая обострилась в городе в связи с закрытием Бакунинского моста на реконструкцию.

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«В случае необходимости нужно привлекать Госавтоинспекцию. Возможно, в часы пик на некоторых участках можно решить вопрос с пробками с помощью регулировщика», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 24 сентября.

По мнению Сергея Волкова, необходимо продолжить мониторинг транспортных потоков в утреннее и вечернее время.

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«Жду ваших предложений, что еще можно сделать, чтобы проезд и проход в районе Бакунинского моста был более комфортным для наших жителей», — сказал Сергей Волков, обращаясь к ответственным лицам.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, по данным мониторинга, основная нагрузка в настоящее время приходится на мост имени ФУ БХУХО, Сурский мост и улицу Долгорукова со стороны улицы Кустанайской.

В целях улучшения обстановки на дорогах отрегулированы светофоры, а также изменена схема организации движения транспорта на пересечении улицы Транспортной и Горбатого переулка.