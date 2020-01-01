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Документация на реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе передана на экспертизу

10:45 | 25.09.2019 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Документация на реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе передана на экспертизу. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Документация на реконструкцию улицы Чаадаева в Пензе передана на экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время идет проектирование реконструкции улицы Чаадаева. По контракту сроки предусмотрены до января 2020 года. Сейчас документация разработана в полном объеме, передана на экспертизу, и в ноябре текущего года планируем получить положительное заключение», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Магомед Агамагомедов добавил, что после этого проект будет направлен для включения в одну из федеральных программ.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, работы по реконструкции улицы Чаадаева разделены на два этапа.

Первый намечено начать в 2020 году. Он охватывает участок от Большого Сурского моста до улицы Дружбы. По итогам выполнения мероприятий там будет организовано движение по шести полосам, обустроены тротуары и велодорожки.

Также проектом предусмотрена реконструкция троллейбусных линий и сетей освещения, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

Второй этап подразумевает работы на участке от улицы Дружбы до примыкания к трассе М5. Он предполагает обустройство четырех полос движения, тротуаров, велодорожек, освещения и ливневой канализации.

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