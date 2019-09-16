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В мэрии Пензы прокомментировали планы по реконструкции улицы Чаадаева

18:52 | 16.09.2019 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Схема организации дорожного движения в период реконструкции улицы Чаадаева в Пензе, начать которую планируется в 2020 году, пока не проработана. Об этом сообщил заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Олег Осин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» в ходе пресс-конференции в мэрии, посвященной реконструкции Бакунинского моста, которая рассчитана на 2019–2021 годы.

В мэрии Пензы прокомментировали планы по реконструкции улицы Чаадаева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока нет. Это как действующий вариант, а там уже посмотрим как», — сказал он, комментируя тот факт, что улица Чаадаева является одним из альтернативных путей, которые автомобилисты смогут использовать, пока будет закрыт мост.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков пояснил, что в 2020 году намечено разработать достаточно объемную проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Чаадаева, которая, предположительно, так же, как и Бакунинский мост, будет включена в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Может быть, в чем-то и пересекутся [работы на двух объектах]. Посмотрим, как это пойдет», — сказал он, напомнив, что одной из первоочередных задач на улице Чаадаева является отвод воды.

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