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В Пензе бывшему педагогу колледжа вынесен приговор за обман сироты на 335 тыс. рублей

08:48 | 26.09.2019 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Штраф в сумме 100 тыс. рублей назначен женщине, работавшей социальным педагогом одного из пензенских колледжей, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе бывшему педагогу колледжа вынесен приговор за обман сироты на 335 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года к социальному педагогу обратился учащийся колледжа 1998 года рождения, являющийся сиротой, с просьбой помочь в сохранении денег на его расчетном счете. Женщина, согласившись, в действительности решила их похитить. С этой целью она убедила юношу перечислить деньги с одного счета на другой, к которому привязана банковская карта молодого человека. Тот поверил ей и сделал это. Поскольку банковская карта сироты и PIN-код находились у злоумышленницы, в течение нескольких дней в ноябре 2017 года она сняла 335 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в июне 2018 года молодой человек обнаружил пропажу денег, но социальный педагог убедила его в том, что хищение денег совершено третьим лицом.

«В ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный потерпевшему материальный ущерб в полном объеме. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала. Приговор не вступил в законную силу», — сказала Татьяна Махницкая.

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