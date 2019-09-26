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Созданный в Пензе вытрезвитель не работает, но деньги на него тратятся

17:39 | 26.09.2019 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Вытрезвитель, который должен был начать работу в Пензе еще в январе 2018 года, до сих пор не функционирует, при этом деньги на него расходуются. Об этом сообщил начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 сентября.

Созданный в Пензе вытрезвитель не работает, но деньги на него тратятся

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сам центр создан. Он есть у нас в Первомайском районе, но он не работает. Я еще могу сказать больше: мы на него тратим и за свет, воду, отопление», — пояснил он, отвечая на вопрос председателя облправительства Николая Симонова о том, работает ли учреждение.

Между тем сам Николай Симонов во время ответа Николая Сармина напомнил, что ранее возникли сложности законодательного характера.

«Мы поднимали этот вопрос, вместе с Вами разбирались на Вашей прежней работе, но там есть такие препоны, которые... Ну не будем», — сказал он.

Вскоре участники заседания регионального правительства перешли к обсуждению других тем.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вытрезвитель должен был начать работу в здании на улице Воронежской в Пензе еще в январе 2018 года, однако этого не произошло.

В феврале 2018-го начальник городского управления МВД России Владимир Лысов пояснил, что учреждение не функционирует по ряду причин.

В частности, по его словам, полицейские имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, только в медицинские учреждения, однако созданный пункт такого статуса не имеет.

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