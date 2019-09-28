Церемония прощания с Александром Киреевым пройдет в Заречном 30 сентября Общество

Заречный, 28 сентября 2019. PenzaNews. Церемония прощания с почетным гражданином Заречного Пензенской области Александром Киреевым, скончавшимся на 87-м году жизни, пройдет во дворце культуры «Современник» в предстоящий понедельник, 30 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель директора городского управления общественных связей Владимир Кшуманев.

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Он уточнил, что траурное мероприятие начнется в 10.00.

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Планируется, что церемония продлится до 13.00.

Александр Киреев в разные годы был первым секретарем горкома ВЛКСМ, секретарем парткома Пензенского приборостроительного завода, депутатом городского совета, первым секретарем горкома партии, председателем горисполкома.

Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени. Лауреат премии Совета министров СССР за проектирование и строительство Заречного.

Умер 27 сентября 2019 года, не дожив до своего 87-летия два дня.