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В Пензе запретят остановку неподалеку от администрации Ленинского района

10:08 | 09.10.2019 | Общество

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Остановку транспорта на дороге, связывающей улицы Кулакова и Ставского в Пензе, планируется запретить.

В Пензе запретят остановку неподалеку от администрации Ленинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, соответствующие дорожные знаки, в том числе информирующие о работе эвакуатора, будут установлены неподалеку от здания администрации Ленинского района Пензы и на противоположной стороне дороги.

«Припаркованные на полосе движения машины создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и создавая предпосылки к совершению ДТП», — пояснили в городской администрации, добавив, что в зимний период также возникают трудности с уборкой снега.

В пресс-службе уточнили, что знаки будут установлены на данном участке до конца октября.

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