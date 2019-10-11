В Пензенской области назначены мировые судьи двух участков Общество

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Мировые судьи двух судебных участков назначены в ходе 24-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 11 октября.

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Их кандидатуры представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Он сообщил, что Татьяну Болат предлагается назначить с 1 января 2020 года на должность мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района Пензы на 5-летний срок в связи с истечением срока полномочий.

«Татьяна Сергеевна родилась в городе Пензе в 1986 году. Имеет высшее юридическое образование. В 2008 году она закончила юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. Стаж ее работы по юридической профессии на сегодня — более 11 лет. Из них около 3 лет она является действующим мировым судьей этого мирового участка», — сказал председатель облсуда.

Виктор Трифонов добавил, что Татьяна Болат, которая имеет девятый квалификационный класс судьи, зарекомендовала себя с положительной стороны.

В итоге ее кандидатура была поддержана депутатами единогласно.

Затем Виктор Трифонов предложил назначить Алексея Макарова мировым судьей судебного участка №1 Мокшaнского района на 3-летний срок полномочий.

«Алексей Михайлович родился в городе Пензе в 1988 году. Имеет высшее юридическое образование. В 2010 году он закончил юридический факультет Пензенского государственного университета. На сегодня стаж его работы по юридической профессии — более 9 лет. Весь его трудовой юридический путь связан со следственным управлением СКР по Пензенской области», — пояснил он.

Председатель облсуда добавил, что Алексей Макаров является грамотным юристом, который прошел путь от следователя отдела по Железнодорожному району Пензы до инспектора отдела процессуального контроля регионального СУ СКР.

«Квалификационный экзамен на должность судьи им сдан», — уточнил Виктор Трифонов.

Его кандидатура также была поддержана единогласно.