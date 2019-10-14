В Пензе утверждена программа транспортного обслуживания населения на 2020–2026 годы Общество

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020–2026 годы» утверждена постановлением, которое подписал и.о. мэра Сергей Волков.

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Ее целью названо совершенствование организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Среди поставленных задач — оптимизация маршрутной сети; повышение качества и безопасности перевозок; обновление подвижного состава; увеличение доли населения, пользующегося услугами общественного транспорта, и другие.

Общий объем финансирования из городского бюджета составит около 1,7 млрд. рублей.

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Как отмечается в тексте программы, маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта в Пензе является сложной разветвленной системой протяженностью 1 тыс. 163 км. Маршруты составляют от 6,8 до 41 км. Вместимость различных видов транспорта варьируется от 13 до 110 человек.

По состоянию на III квартал 2019 года, действует 59 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: шесть троллейбусных, четыре маршрута автобусов большого класса, 49 — малого.

Максимальное значение выпуска подвижного состава составляет: 117 автобусов большого класса и 56 троллейбусов с продолжительностью работы с 6.00 до 21.00, а также 938 автобусов малого и среднего классов — с 6.00 до 23.00.

На маршрутах регулярных перевозок города работают 44 автобуса большого класса и 21 троллейбус, оборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения.