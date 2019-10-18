Пантюшов представил Белозерцеву новые проекты пензенского отделения РГО Общество

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Председатель пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов представил губернатору Ивану Белозерцеву новые инициативы общественной организации, которые станут продолжением проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина.

Фото: Pnzreg.ru

По словам Игоря Пантюшова, с 2020 года на малой родине исследователя Русской Америки — в селе Николаевка — планируется проводить фестиваль «Юконский ворон».

Глава региона поддержал эту идею.

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«Это позволит оживить жизнь в деревне, тем более что она всего в 20 км от Пензы», — отметил Иван Белозерцев.

Также он положительно отозвался об инициативе РГО, предусматривающей открытие музея русских первопроходцев.

Как пояснил Игорь Пантюшов, его предлагается выполнить в виде Михайловского редута — укрепления, в котором Лаврентий Загоскин на Аляске проводил зимовки.

По мнению губернатора, это нестандартное, но интересное решение.

«Думаю, экспозиция будет пользоваться успехом. Нужна комплексная разработка этой идеи. Конечной целью создания нового музея должно стать привлечение туристов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.