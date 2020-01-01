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Под Пензой будут проводить фестиваль, посвященный Лаврентию Загоскину

19:49 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Фестиваль, посвященный уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину, будет проводиться на его малой родине с 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Под Пензой будут проводить фестиваль, посвященный Лаврентию Загоскину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область славится большим количеством фестивалей. Она действительно становится центром событийного туризма Поволжья, и сегодня я официально заявляю, что с 2020 года в последние выходные мая или в первые выходные июня ко дню рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина на пензенской земле, именно здесь [в Николаевке], будет проводиться ежегодный фестиваль «Юконский ворон», — сказал он в ходе открытия памятника Лаврентию Загоскину в четверг, 12 сентября.

В свою очередь глава администрации Пензенского района Сергей Козин выразил надежду на то, что мероприятие станет не менее масштабным, чем Грушинский фестиваль в Самаре или литературный праздник в «Тарханах».

«Все для этого есть. Только остается нам поддерживать и развивать это доброе начало, которое реализовано на сегодняшний день», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

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