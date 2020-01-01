Под Пензой будут проводить фестиваль, посвященный Лаврентию Загоскину Общество

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Фестиваль, посвященный уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину, будет проводиться на его малой родине с 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

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«Пензенская область славится большим количеством фестивалей. Она действительно становится центром событийного туризма Поволжья, и сегодня я официально заявляю, что с 2020 года в последние выходные мая или в первые выходные июня ко дню рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина на пензенской земле, именно здесь [в Николаевке], будет проводиться ежегодный фестиваль «Юконский ворон», — сказал он в ходе открытия памятника Лаврентию Загоскину в четверг, 12 сентября.

В свою очередь глава администрации Пензенского района Сергей Козин выразил надежду на то, что мероприятие станет не менее масштабным, чем Грушинский фестиваль в Самаре или литературный праздник в «Тарханах».

«Все для этого есть. Только остается нам поддерживать и развивать это доброе начало, которое реализовано на сегодняшний день», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.