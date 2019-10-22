Председателем Арбитражного суда Пензенской области назначен Станислав Радин Общество

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Станислав Радин назначен председателем Арбитражного суда Пензенской области.

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Соответствующий указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал Константин Друзь. Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ с 22 мая 2019 года его полномочия как председателя Арбитражного суда Пензенской области были прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности.

Обязанности председателя суда были возложены на Наталью Учаеву.

Радин Станислав Юрьевич родился 25 октября 1966 года.

В 1991 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».

Указом президента России от 5 августа 2008 года был назначен на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пензенской области. Указом от 28 мая 2014 года срок его полномочий был продлен.

Указом президента РФ №496 от 14 октября 2019 года назначен председателем Арбитражного суда Пензенской области.

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Является членом совета судей Пензенской области.

Отмечен наградным знаком совета судей РФ «За служение правосудию» (2018).