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В Пензе вблизи центра «На Ленинградской» благоустроят сквер

13:06 | 22.10.2019 | Общество

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Сквер вблизи центра культурного развития «На Ленинградской» на Западной поляне Пензы необходимо благоустроить перед открытием учреждения, которое запланировано на май 2020 года. Такую задачу поставил исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.

В Пензе вблизи центра «На Ленинградской» благоустроят сквер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот участок надо приводить в порядок — восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 22 октября.

Сергей Волков акцентировал внимание на том, что к благоустройству территории вблизи учреждения культуры следует подойти комплексно.

«Нам необходимо в этом году приступить к тем видам работ, которые можно провести сейчас», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, контролировать выполнение этой задачи поручено вице-мэру Юрию Ильину.

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