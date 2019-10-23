Вопрос о механизмах достройки объектов «Солнечного города» рассмотрят 10 ноября Общество

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства рассмотрит вопрос о механизмах достройки в селе Богословка Пензенской области проблемных объектов обанкротившейся компании «Солнечный город» на заседании, которое состоится 10 ноября. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что вариант дальнейших действий будет выбираться для трех очередей строительства отдельно, поскольку на возведение каждого объекта выдано свое разрешение.

«Там три очереди. Фонд принимает решение, допустим, о достройке двух очередей, а по третьей — выдать компенсацию [обманутым дольщикам]; или достроить все три», — пояснила Инна Левченко в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

По ее словам, для этого специалистам предстоит оценить степень готовности объектов, количество проданных квартир, потребность в проведении работ по усилению конструкций и ряд других параметров.

«Мы рассчитываем, что в этом году уже будет открыто финансирование», — сказала начальник Госжилстройтехинспекции.

Инна Левченко отметила, что от действий компании «Солнечный город» пострадали более 100 дольщиков.

Читайте также

Фонд защиты прав дольщиков и Пензенская область заключили соглашение

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город», возводившее в Пензенской области жилье с привлечением средств дольщиков, было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года.

17 октября 2019 года стало известно, что Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительство Пензенской области заключили соглашение, предусматривающее участие публично-правовой компании в завершении возведения проблемных объектов ООО «Солнечный город».

По последним данным, Пензенская область рассчитывает получить от фонда 400 млн. рублей. На достройку каких именно домов будут направлены данные денежные средства, пока неизвестно.