Фонд защиты прав дольщиков и Пензенская область заключили соглашение Экономика

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительство Пензенской области заключили соглашение.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подписи под документом поставили генеральный директор фонда Олег Говорун и губернатор Иван Белозерцев.

«Для нас сотрудничество с Фондом защиты прав дольщиков — приоритет. Более 1,5 лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний-банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены и поддержка фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки», — прокомментировал заключение соглашения губернатор Иван Белозерцев.

В свою очередь Олег Говорун пояснил, что в ноябре на заседании наблюдательного совета фонда планируется рассмотреть варианты завершения строительства проблемных объектов в Пензенской области или выплаты компенсаций.

«Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства», — сказал он, добавив, что намечено привлечь независимую компанию, которая, в частности, проанализирует актуальную рыночную цену 1 кв. метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам.

Читайте также

Пензенская область рассчитывает получить 400 млн. рублей на решение проблемы дольщиков

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» создана в 2017 году в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году правительство России приняло решение о выделении фонду 16 млрд. рублей на завершение проблемных объектов в ряде регионов.

Правительство Пензенской области направило обращение в Фонд защиты прав дольщиков о необходимости участия публично-правовой компании в завершении объектов на территории региона и восстановлении прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В их числе — жители, купившие квартиры у компании «Солнечный город».

По информации пресс-службы областного правительства, в июне 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые позволяют фонду рассматривать возможность выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки проблемных домов. Такой вариант будет обсуждаться, если экспертиза выявит невозможность достройки, к примеру, при ненадлежащей консервации объекта или нецелесообразности возобновления работ, если на них требуется более трех лет.