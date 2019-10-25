EN
19:55:30 Пятница, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ИЗБРАНИЕ НОВОГО МЭРА ПЕНЗЫ За Лузгина проголосовали 20 депутатов гордумы, за Камнева — 12, за Кирюхина — 1, за Леонтьева — 0

Вице-мэр Пензы надеется, что достройку ЖК «8 Марта» признают МИПом на следующей неделе

18:12 | 25.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов надеется, что завершение строительства ЖК «8 Марта» будет признано масштабным инвестиционным проектом (МИП) на следующей неделе.

Вице-мэр Пензы надеется, что достройку ЖК «8 Марта» признают МИПом на следующей неделе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я надеюсь, что, наверное, на следующей неделе выйдет распоряжение губернатора [Пензенской области Ивана Белозерцева] об этом масштабном инвестпроекте», — сказал он в ходе 4-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 октября.

Читайте также

«Термодом» подал заявление на признание достройки ЖК «8 Марта» масштабным инвестпроектом

Магомед Агамагомедов напомнил, что разработанный в регионе механизм решения проблемы обманутых дольщиков предусматривает в том числе предоставление земельных участков в аренду на льготных условиях стройкомпаниям, взявшимся за достройку домов.

«Администрацией города Пензы в течение полутора лет планомерно формировались земельные участки», — отметил вице-мэр, уточнив, что данная работа завершена.

Он выразил уверенность в том, что на сегодняшний день «Пензенская область на голову выше и впереди всех субъектов, кто только начинает решать проблему обманутых дольщиков».

Загрузка...
Читайте также
Дороги в районе Ахунского переезда в Пензе планируется расширить на отдельных участках Судьбу недостроенного паркинга на улице Антонова в Пензе должны решить жители — вице-мэр
Нападающий пензенского «Дизеля» вызван в молодежную сборную России МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей
В Пензенской области определены финалисты конкурса агитбригад «Радуга жизни» Пензенцы установили Wink от «Ростелекома» на десятки тысяч устройств
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement