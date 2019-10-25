Вице-мэр Пензы надеется, что достройку ЖК «8 Марта» признают МИПом на следующей неделе Общество

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов надеется, что завершение строительства ЖК «8 Марта» будет признано масштабным инвестиционным проектом (МИП) на следующей неделе.

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«Я надеюсь, что, наверное, на следующей неделе выйдет распоряжение губернатора [Пензенской области Ивана Белозерцева] об этом масштабном инвестпроекте», — сказал он в ходе 4-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 октября.

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Магомед Агамагомедов напомнил, что разработанный в регионе механизм решения проблемы обманутых дольщиков предусматривает в том числе предоставление земельных участков в аренду на льготных условиях стройкомпаниям, взявшимся за достройку домов.

«Администрацией города Пензы в течение полутора лет планомерно формировались земельные участки», — отметил вице-мэр, уточнив, что данная работа завершена.

Он выразил уверенность в том, что на сегодняшний день «Пензенская область на голову выше и впереди всех субъектов, кто только начинает решать проблему обманутых дольщиков».