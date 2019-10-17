«Термодом» подал заявление на признание достройки ЖК «8 Марта» масштабным инвестпроектом Общество

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом», которая после банкротства компании «Пензастрой» взялась за достройку шестого корпуса ЖК «8 Марта» по договоренности с правительством Пензенской области и впоследствии официально получила статус застройщика объекта, подала в Госжилстройтехинспекцию заявление и другие документы для признания данного проекта масштабным инвестиционным (МИП).

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Необходимые бумаги были переданы в ведомство в минувший понедельник, 14 октября.

Ожидается, что следующим шагом станет подписание губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым распоряжения о МИПе, к которому стороны шли длительное время.

«Хотелось бы поблагодарить губернатора Ивана Белозерцева, правительство Пензенской области во главе с Николаем Симоновым, Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и лично ее руководителя Инну Левченко, администрацию Пензы и лично заместителя мэра Магомеда Агамагомедова и начальника управления муниципального имущества Ирину Кочеткову, а также управление Росреестра по Пензенской области во главе с Оксаной Романовой и сотрудников кадастровой палаты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте строительного холдинга «Термодом».

В нем подчеркивается, что именно благодаря поддержке этих людей, слаженной и четкой работе всех структур удалось подойти к финишу общественно значимого проекта.

«Подписание МИПа подтвердит эффективность механизма помощи обманутым дольщикам, разработанного и реализованного правительством Пензенской области», — отмечается в тексте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, ввод в эксплуатацию шестого корпуса ЖК «8 Марта» и первой очереди жилого комплекса «Райки», которую также достраивает холдинг «Термодом», планируется в 2019 году.

Компания приступила к работам на обоих объектах осенью 2018 года. При этом холдинг вкладывает в строительство собственные денежные средства.

Ввод ЖК «8 Марта» станет очередным шагом на пути решения проблемы обманутых дольщиков в Пензенской области. По имеющейся информации, завершения строительства ждут владельцы 120 жилых, а также десяти нежилых помещений.