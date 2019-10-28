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В Пензе аукцион на реконструкцию фонтана признан несостоявшимся

20:44 | 28.10.2019 | Общество

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по реконструкции фонтана на улице Московской в Пензе и благоустройству прилегающей территории с начальной (максимальной) ценой около 158 млн. рублей признан несостоявшимся.

В Пензе аукцион на реконструкцию фонтана признан несостоявшимся

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается в протоколе комиссии по осуществлению закупок МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», в установленные сроки на аукцион не поступило ни одной заявки.

Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, в адрес заказчика, в качестве которого выступает УКС, направлено требование управления ФАС России по Пензенской области о приостановлении процедуры определения подрядчика в части заключения контракта.

Основанием стала жалоба на положения документации, которая поступила от ООО «Кедр», зарегистрированного в Барнауле. Ее планируется рассмотреть 30 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено.

К настоящему времени Сбербанк выделил на реконструкцию фонтана в Пензе 100 млн. рублей.

16 октября МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион на реконструкцию фонтана и благоустройству прилегающей территории с начальной ценой почти 158 млн. рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Пензы. Предполагаемый срок окончания работ — 15 декабря 2020 года.

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