Контракт на 2020 год, касающийся сведений о нарушениях ПДД, заключат в Пензе в ноябре Общество

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. ГБУ «Безопасный регион» планирует 5 ноября заключить с ПАО «Ростелеком» рассчитанный на 2020 год контракт на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД на контролируемых участках автомобильных дорог Пензенской области и подготовке регистрируемых почтовых отправлений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения «Безопасный регион» Олег Юрков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ростелеком» выиграл на 2020 год аукцион», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, согласно условиям контракта, компания должна приступить к его исполнению с 1 января.

Читайте также

В Пензенской области увеличат число комплексов фото- и видеофиксации ПДД

Комментируя сложившуюся в начале текущего года ситуацию, когда область фактически не получила аналогичные услуги из-за позднего заключения контракта, в результате чего снизились поступления от штрафов за нарушения ПДД, которые являются источником формирования регионального дорожного фонда, Олег Юрков отметил, что данный опыт был учтен.

«Сейчас этот вопрос мы решили», — подчеркнул директор ГБУ «Безопасный регион».

Говоря о сложившейся по итогам торгов экономии, в ходе которых цена контракта была снижена со 150 млн. до 62 млн. рублей, собеседник агентства выразил надежду на то, что эти денежные средства будут направлены на повышение безопасности дорожного движения.

«Надеемся, что у нас эта экономия останется», — сказал Олег Юрков.