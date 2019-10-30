Достройка дома на улице 8 Марта в Пензе признана масштабным инвестпроектом Общество

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о признании завершения строительства дома на улице 8 Марта в Пензе масштабным инвестиционным проектом (МИП).

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Согласно тексту документа, холдинг «Термодом» принял на себя обязательства по завершению возведения объекта, включенного в реестр проблемных, и по обеспечению жилыми помещениями обманутых дольщиков.

За это компании будут предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки в Пензе с размером годовой платы 0,1% от кадастровой стоимости.

По данным правительства Пензенской области, речь идет, в частности, об участках в районе следующих улиц: 9 Января — площадью 1,3 га, Шмидта — 4,5 га, Рахманинова — 0,9 га, Жемчужная — 0,6 га, Коммунистическая — 1 га.

Как отметил Иван Белозерцев, вместе с застройщиком пройден «долгий и сложный путь».

«По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», — подчеркнул он.

По словам руководителя холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, сделан еще один важный шаг, чтобы люди получили свои квартиры, а строители окупили вложенные силы и средства.

«Благодарю Ивана Александровича [Белозерцева] за поддержку наших стараний», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», производственно-коммерческая фирма «Термодом» взялась за достройку шестого корпуса ЖК «8 Марта» осенью 2018 года после банкротства компании «Пензастрой».

В апреле 2019 года она официально получила статус застройщика объекта.