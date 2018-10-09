«Термодом» приступит к достройке дома на улице 8 Марта в Пензе до конца недели Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом» до конца текущей недели приступит к работам по завершению строительства проблемного дома на улице 8 Марта в Пензе, который начинала возводить компания «Пензастрой», признанная банкротом. Об этом сообщил генеральный директор ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов в ходе выездного совещания во вторник, 9 октября.

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Он пояснил, что первоочередное внимание будет уделено кровле.

«Есть проблемы с теплотрассами. Надо будет демонтировать. Мы будем дальше менять», — сказал руководитель «Термодома».

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Рафик Ибрагимов не исключил, что для достройки проблемного дома, возведение которого осуществлялось с использованием средств дольщиков, компании придется взять кредит.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», «Термодом» выйдет на стройплощадку в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области. Площадь здания, которое планируется ввести в эксплуатацию, составляет 11,4 тыс. кв. метров.

Предполагается, что в рамках взаимодействия с этой компанией будет использован предусмотренный региональным законом механизм предоставления земельных участков на льготных условиях. Прогнозируется, что они будут освобождены от прав третьих лиц в декабре 2018 года.

В частности, рассматривается вариант выделения участков в районе улиц Гагарина и Шмидта, 9 Января и Ленина, Коммунистической, Рахманинова и Володарского.